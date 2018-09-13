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Amazon, Google и Twitter отчитаются перед Сенатом США о защите данных


13.09.2018   12:04
Руководители крупных американских технологических компаний 26 сентября расскажут Сенату США о том, как защищают данные своих пользователей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сенатора от штата Южная Дакота, главы Комитета по торговле, науке и транспорту Джона Тьюна.

В сенатских слушаниях примут участие шесть компаний, включая Twitter Inc, Google, Amazon.

"Встреча даст возможность компаниям объяснить свои подходы к конфиденциальности", - сказал Тьюн.

По его словам, сенаторы также хотят узнать, как планируется выполнять новые требования от Европейского Союза и Калифорнии, и "что Конгресс может сделать для обеспечения четких ожиданий конфиденциальности без ущерба для инноваций".

В Калифорнии летом подписан закон о конфиденциальности данных, целью которого было дать пользователям больше контроля над тем, как компании собирают и управляют личной информацией.

Согласно закону, крупные компании с 2020 года должны позволить потребителям просматривать собранные ими данные, требовать удаления данных и запрещать их передачу третьим лицам.

Кроме того, в мае вступил в силу новый европейский регламент по защите персональных данных — General Data Protection Regulation (GDPR). Нарушение законодательства о конфиденциальности может привести к штрафам в размере до 4% от глобального дохода или 20 миллионов евро в зависимости от серьезности инцидента.







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