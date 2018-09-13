Давид Залкалиани встретился с генеральным секретарем ОБСЕ

13.09.2018 12:10 Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, который находится с официальным визитом в Грузии.



По информации МИД Грузии, стороны обсудили вопросы углубления сотрудничества между ОБСЕ и Грузией и говорили о перспективах на будущее. Особое внимание было уделено процессу мирного урегулирования российско-грузинского конфликта, увеличения участия и роли ОБСЕ в этом направлении.



«Стороны зафиксировали поддержку форматов Женевских международных переговоров и встреч в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них. На встрече было подчеркнуто активное и плодотворное сотрудничество грузинской стороны с независимыми институтами ОБСЕ», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Грузии.



По их данным, особо было отмечено участие демократических институтов ОБСЕ и Офиса по правам человека в процессе демократизации страны. Была подчеркнута важность наблюдения ODIHR за выборами президента в Грузии в октябре этого года. В конце встречи стороны договорились продолжать активное сотрудничество.















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