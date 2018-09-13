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Прокуратура изучит деятельность бывших чиновников министерства образования Грузии


13.09.2018   12:14
Прокуратура изучит деятельность отправленных в отставку высокопоставленных чиновников системы образования, сообщает сегодня телекомпания «Имеди».

Министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Батиашвили на днях отправил в отставку двоих заместителей – Лию Гигаури и Темура Мургулия.

Свои посты также покинули директор Центра развития качества образования Тамара Саникидзе, директор Национального центра профессионального развития учителей Георгий Мачабели, гендиректор Национального научного фонда имени Шота Руставели Манана Микаберидзе, а также директор Национального центра экзаменов и оценок Майя Миминошвили.

Служба аудита Минобразования уже изучает те предполагаемые нарушения, которые были допущены в процессе грифования учебников. Следует отметить, что издатели уже давно жалуются на деятельность государственной комиссии, занимающейся отбором книг для государственных школ.

Сам Батиашвили увольнение высокопоставленных сотрудников объяснил тем, что намерен провести новые реформы в системе образования и для эффективной работы нужна новая энергия и иные видения.






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