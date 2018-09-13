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Праздник «Тбилисоба» в нынешнем году состоится 6-7 октября
13.09.2018 12:46
«Тбилисоба» состоится 6-7 октября, — об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил на сегодняшнем заседании правительства столицы.
По словам Кахи Каладзе, отныне отмечать День города будут в первую субботу-воскресенье октября.
«К нам не раз обращались туристические компании. Просят нас заранее объявить дату Тбилисоба, так как туристы очень заинтересованы в посещении Тбилиси. Хочу сказать, что в течение следующих лет Тбилисоба будет проходить в первую субботу-воскресенье октября. Это будет хорошо и для туристических компаний, так как они будут знать заранее и подготовятся к этим мероприятиям», — заявил Каха Каладзе.
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