Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гахария: МВД будет абсолютно нейтральным во время президентских выборов


13.09.2018   14:14
По заявлению министра внутренних дел Георгия Гахария, ведомство и во время президентских выборов будет абсолютно нейтральным.

"Как известно, основной целью Министерства внутренних дел и полиции является политически нейтральная полицейская деятельность, и, разумеется, во время этих выборов Министерство внутренних дел будет совершенно нейтральным. Для нас также очень важны избирательный процесс и выборы, проведенные в спокойной обстановке. Этот меморандум предусматривает, что наши сотрудники, представители полиции, и вообще, министерства, повысят квалификацию, чтобы соответствующе, и успешно справится с этими задачами и вызовами. Еще раз повторяю, политически нейтральная полиция является гарантом того, чтобы успешно провести выборы в спокойной обстановке, что мы обязательно сделаем"- заявил Георгий Гахария.

К информации, президентские выборы в Грузии состоятся 28 октября.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Криптокомпании США создали блокчейн-ассоциацию
Количество полетов в воздушном пространстве Грузии возросло на 9%
Грузинское вино привело в восторг американских импортеров
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми ограбили отделение Сбербанка (+видео)
Вернувшийся из Сирии абхазский погиб «премьер» в ДТП в Абхазии
Премьер Грузии оценил ситуацию на оккупированных территориях как гуманитарную катастрофу
Пианист Давид Аладашвили провел концерт классической музыки на Ингурском мосту
США включили Сирию в список стран, в отношении которых вводятся ограничения за признание оккупированных регионов Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Грузии посетит Армению с официальным визитом
Евкурова в третий раз избрали главой Ингушетии
Ильхам Алиев пригласил президента Хорватии в Азербайджан
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна