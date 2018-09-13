Гахария: МВД будет абсолютно нейтральным во время президентских выборов

13.09.2018 14:14 По заявлению министра внутренних дел Георгия Гахария, ведомство и во время президентских выборов будет абсолютно нейтральным.



"Как известно, основной целью Министерства внутренних дел и полиции является политически нейтральная полицейская деятельность, и, разумеется, во время этих выборов Министерство внутренних дел будет совершенно нейтральным. Для нас также очень важны избирательный процесс и выборы, проведенные в спокойной обстановке. Этот меморандум предусматривает, что наши сотрудники, представители полиции, и вообще, министерства, повысят квалификацию, чтобы соответствующе, и успешно справится с этими задачами и вызовами. Еще раз повторяю, политически нейтральная полиция является гарантом того, чтобы успешно провести выборы в спокойной обстановке, что мы обязательно сделаем"- заявил Георгий Гахария.



К информации, президентские выборы в Грузии состоятся 28 октября.















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