В Грузии ужесточается наказание за жестокое обращение с животными

13.09.2018 14:17 Ужесточается наказание за жестокое обращение с животными. Как сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании правительства, мэрия при сотрудничестве с МВД подготовила соответствующий законопроект, который будет представлен парламенту Грузии в ближайшее время.



«В последний период было зафиксировано несколько фактов жестокого обращения с животными…



Ветеринары Агентства мониторинга животных сумели спасти не одно животное, однако некоторые случае привели к гибели животных, а наказать виновных не удалось. Именно ввиду подобных случаев, по инициированию Агентства мониторинга животных и при сотрудничестве с МВД, подготовлен пакет законодательных изменений, который полностью созвучен с существующими сегодня вызовами и предполагает ужесточение наказания за жестокое обращение с животными и их убийство.



Согласно пакету изменений, в случае пытки и жестокого обращения с животным предполагается следующие виды наказаний – общественно-полезный труд, домашний арест, штраф, лишение свободы сроком до 1-го года. Вместе с тем, в случае совершения такого преступления несовершеннолетними, определена ответственность родителей или законных представителей. Хочу попросить парламент о поддержке, думаю, что этими регуляциями можно будет спасти животных и изменить поведение людей. Мы не являемся и не должны быть обществом-убийцей животных», - заявил Каха Каладзе.



Мэр Тбилиси убежден, что законопроект будет иметь поддержку как в обществе, так и в парламенте.















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