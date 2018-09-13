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Каладзе: Место для парковки существует для парковки, а не для экономической деятельности


13.09.2018   14:38
«Всем гражданам должна быть дана возможность, пользоваться местами муниципальной парковки», — об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании городского правительства.

По его словам, очень частые случаи, когда в экономически активных, особенно в туристических зонах на местах муниципальных паркового размещены транспортные или другие средства передвижения, которые используются для экономической деятельности.

«Наверное, все вы замечали машины с прицепом на парковках, зачастую, это туристические компании, иногда с них выдают визы, это обычная экономическая деятельность. Парковка, по своему содержанию существует для того, чтобы гражданин им пользовался. Если подойти к этому с правовой точки зрения, подобная экономическая деятельность ограничена», — заявил Каха Каладзе и поручил Службе надзора осуществить соответствующее реагирование в рамках закона на данные факты.

По его словам, для экономической деятельности в городе достаточно мест.






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