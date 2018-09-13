Мэрия Тбилиси планирует выделить парковочные места для лицензированных такси

13.09.2018 15:08 Мэрия Тбилиси планирует выделить специальные парковочные места для лицензированных такси. Об этом на заседании правительства столицы заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, уже выдано более 2 000 разрешений.



«Еще раз призываю водителей быть активными. Вы знаете, что с октября невозможно будет осуществлять этот сервис без лицензии. Водители такси без лицензии будут оштрафованы на 200 лари. Вместе с тем, хочу дополнительно сообщить тем, кто оказывает эти услуги, что мы планируем выделить места в экономически активных зонах в городе, где останавливаться смогут только лицензированные такси, без всякой оплаты. Так происходит во всех европейских школах и у нас должен быть такой же подход в связи с этим», — заявил Каладзе.















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