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Мэрия Тбилиси планирует выделить парковочные места для лицензированных такси
13.09.2018 15:08
Мэрия Тбилиси планирует выделить специальные парковочные места для лицензированных такси. Об этом на заседании правительства столицы заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По его словам, уже выдано более 2 000 разрешений.
«Еще раз призываю водителей быть активными. Вы знаете, что с октября невозможно будет осуществлять этот сервис без лицензии. Водители такси без лицензии будут оштрафованы на 200 лари. Вместе с тем, хочу дополнительно сообщить тем, кто оказывает эти услуги, что мы планируем выделить места в экономически активных зонах в городе, где останавливаться смогут только лицензированные такси, без всякой оплаты. Так происходит во всех европейских школах и у нас должен быть такой же подход в связи с этим», — заявил Каладзе.
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