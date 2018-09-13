Лицензию на оказание услуг такси в Тбилиси уже получили более 2000 автовладельцев

13.09.2018 15:22 Мэр Тбилиси Каха Каладзе еще раз призвал водителей такси, своевременно взять соответствующую лицензию.



На сегодняшнем заседании столичного правительства Каха Каладзе заявил, что с 1 октября такси будет запрещено оказывать услугу без лицензии, а передвижение без этого документа будет штрафоваться в размере 200 лари.



Мэр Тбилиси поручил своим заместителям уладить вопрос бесплатной парковки для такси в активных зонах столицы.



"Хочу коснуться темы лицензии такси. На сегодня уже выдано более чем 2 000 разрешений. Еще раз призываю таксистов, проявить активность, и своевременно взять соответствующее разрешение. В то же время должен дополнительно сообщить поставщикам этой услуги, что мы планируем в экономически активных зонах в городе выделить специальные места, где у лицензированных такси будет возможность без всякого налога остановить автомашину.



Обращаюсь к моим заместителям Ираклию Хмаладзе и Майи Битадзе, как можно быстрее, к задействованию второго этапа регулирования такси избрать в городе конкретные локации, где такси смогут парковаться без всякой оплаты. Это так во всех европейских странах, и в связи с этим у нас должен быть тот же подход"- заявил столичный мэр.

























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