|
|
Лицензию на оказание услуг такси в Тбилиси уже получили более 2000 автовладельцев
13.09.2018 15:22
Мэр Тбилиси Каха Каладзе еще раз призвал водителей такси, своевременно взять соответствующую лицензию.
На сегодняшнем заседании столичного правительства Каха Каладзе заявил, что с 1 октября такси будет запрещено оказывать услугу без лицензии, а передвижение без этого документа будет штрафоваться в размере 200 лари.
Мэр Тбилиси поручил своим заместителям уладить вопрос бесплатной парковки для такси в активных зонах столицы.
"Хочу коснуться темы лицензии такси. На сегодня уже выдано более чем 2 000 разрешений. Еще раз призываю таксистов, проявить активность, и своевременно взять соответствующее разрешение. В то же время должен дополнительно сообщить поставщикам этой услуги, что мы планируем в экономически активных зонах в городе выделить специальные места, где у лицензированных такси будет возможность без всякого налога остановить автомашину.
Обращаюсь к моим заместителям Ираклию Хмаладзе и Майи Битадзе, как можно быстрее, к задействованию второго этапа регулирования такси избрать в городе конкретные локации, где такси смогут парковаться без всякой оплаты. Это так во всех европейских странах, и в связи с этим у нас должен быть тот же подход"- заявил столичный мэр.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна