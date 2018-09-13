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Грузинские моряки смогут легально работать на судах Германии и Хорватии


13.09.2018   15:24
В Батуми в рамках "Международного морского форума Грузии 2018" грузинская сторона подписала меморандумы взаимопонимания с Германией и Хорватией, подтверждающие признание сертификатов компетенции моряков.

Согласно этим документам грузинские моряки смогут легально получить работу на кораблях Германии и Хорватии, или на суднах, плавающих под флагами этих стран.

С германской стороны меморандум подписал генеральный директор морской и судоходной администрации Федеративной Республики Германии Рейнхард Клинген. В беседе со СМИ он отметил, что эта деятельность сама по себе включает и другие области, в том числе тренировки, учения, подготовку и т.д.

"Мы поможем Грузии в обучении и подготовке личного состава. Мы убеждены, что этот процесс в будущем даст тот результат, что Грузия со своим личным составом, моряками, и занятыми в морской сфере людьми выйдет на международные стандарты, и мы будет еще более тесно сотрудничать"- отметил генеральный директор морской и судоходной администрации Германии.







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