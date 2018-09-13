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Чехия перенесет свое посольство в Израиле в Иерусалим


13.09.2018   15:39
Руководство Чехии одобрило план переноса посольства страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает израильский телеканал "И24ньюс", передает «Интерфакс».

«Надеюсь, перенос посольства Чехии из Тель-Авива в Иерусалим будет осуществлен в три этапа. Первым шагом станет открытие почетного консульства (в Иерусалиме) в следующем месяце», - цитирует телеканал слова чешского президента Милоша Земана.

Затем, по его словам, в Иерусалим будут перемещены представительства чешских государственных учреждений по продвижению инвестиций, торговли и туризма.

Решение по переносу посольства было принято на совещании Земана, главы правительства Чехии Андрея Бабиша, председателя нижней палаты парламента Радека Вондрачека, главы МИД Яна Гамачека и министра обороны Лубомира Метнара.

В 1980 году кнессет (парламент Израиля) принял закон об Иерусалиме, согласно которому признал этот город израильской столицей. Совет Безопасности ООН осудил этот закон.

В конце 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство. Это решение вызвало резкую критику международного сообщества. Вслед за США аналогичные шаги предприняли Гватемала и Парагвай, однако позже Парагвай отозвал это решение.






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