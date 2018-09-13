СГБ начало следствие по факту получения взятки мэром Зугдиди

13.09.2018 16:31 В Антикоррупционном агентстве Службы государственной безопасности началось следствие по факту получения взятки мэром города Зугдиди по статье 338 УК Грузии. Информацию распространила СГБ.



Кроме того, около месяца назад "Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности с целью выявления возможного преступления начало изучение деятельности "Непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица частного права муниципалитета Зугдиди, Центра управления ботанических садов", во время чего также вызвали на дознание Лашу Гогия.



Напомним, мэр Зугдиди Лаша Гогия покинул должность. О своем решении он сообщил обществу и избирателям посредством Facebook.



"Должен сообщить обществу, что я принял решение покинуть должность. Для меня было большой честью быть все это время на службе жителей Зугдиди. Благодарю каждого избирателя и сторонника. Лаша Гогия 12.09.2018"- пишет Лаша Гогия.



Информацию об отставке мэра Зугдиди его заместитель узнал из социальной сети. По словам Майзера Нанава, это решение для него было неожиданным.



"На данном этапе я ничего сказать не могу, я тоже узнал через социальную сеть. Это решение было неожиданное"- заявил он.



На вопрос журналиста, не связана ли его отставка с распространенной записью, и начатым в СГБ следствием в связи с деятельностью ботанического сада, Нанава ответил, что он ничего об этом не слышал.



Следует отметить, что в день отставки Гогия телекомпания "Рустави 2" планировала разоблачительный сюжет о его коррумпированности.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

