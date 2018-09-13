Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

осоюз стал на сторону Гаагского трибунала в конфликте с США


13.09.2018   16:48
Европейский Союз поддерживает Международный уголовный суд в Гааге, в адрес которого звучат угрозы со стороны США из-за возможного расследования вероятных преступлений американских военных в Афганистане. Об этом в четверг заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини, сообщает AP.

"Высокопоставленный дипломат ЕС сообщила, что Союз остается твердым сторонником Международного уголовного суда, несмотря на осуждение трибунала со стороны США", - говорится в сообщении.

Могерини добавила, что Европейский Союз продолжит в полной мере решительно поддерживать МКС и его работу.

По ее словам, благодаря работе трибунала "в мире усилилась справедливость несмотря на проведение некоторыми странами политики с позиции силы".

Как сообщалось, советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон назвал Международный уголовный суд в Гааге опасным и безответственным из-за намерения суда расследовать возможные военные преступления американских военных в Афганистане. Он также пригрозил судьям и прокурорам суда запретом на въезд в США, замораживанием их активов и организацией против них уголовного преследования.

В ответ Международный уголовный суд (МУС) в Гааге заявил, что продолжит выполнять свою работу, несмотря на угрозы США.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Криптокомпании США создали блокчейн-ассоциацию
Количество полетов в воздушном пространстве Грузии возросло на 9%
Грузинское вино привело в восторг американских импортеров
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми ограбили отделение Сбербанка (+видео)
Вернувшийся из Сирии абхазский погиб «премьер» в ДТП в Абхазии
Премьер Грузии оценил ситуацию на оккупированных территориях как гуманитарную катастрофу
Пианист Давид Аладашвили провел концерт классической музыки на Ингурском мосту
США включили Сирию в список стран, в отношении которых вводятся ограничения за признание оккупированных регионов Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Грузии посетит Армению с официальным визитом
Евкурова в третий раз избрали главой Ингушетии
Ильхам Алиев пригласил президента Хорватии в Азербайджан
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна