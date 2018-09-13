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осоюз стал на сторону Гаагского трибунала в конфликте с США
13.09.2018 16:48
Европейский Союз поддерживает Международный уголовный суд в Гааге, в адрес которого звучат угрозы со стороны США из-за возможного расследования вероятных преступлений американских военных в Афганистане. Об этом в четверг заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини, сообщает AP.
"Высокопоставленный дипломат ЕС сообщила, что Союз остается твердым сторонником Международного уголовного суда, несмотря на осуждение трибунала со стороны США", - говорится в сообщении.
Могерини добавила, что Европейский Союз продолжит в полной мере решительно поддерживать МКС и его работу.
По ее словам, благодаря работе трибунала "в мире усилилась справедливость несмотря на проведение некоторыми странами политики с позиции силы".
Как сообщалось, советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон назвал Международный уголовный суд в Гааге опасным и безответственным из-за намерения суда расследовать возможные военные преступления американских военных в Афганистане. Он также пригрозил судьям и прокурорам суда запретом на въезд в США, замораживанием их активов и организацией против них уголовного преследования.
В ответ Международный уголовный суд (МУС) в Гааге заявил, что продолжит выполнять свою работу, несмотря на угрозы США.
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