Тедо Джапаридзе будет представлять «Консорциум развития Анаклиа» на международной платформе

13.09.2018 17:08 К команде "Консорциума развития Анаклиа" присоединился грузинский дипломат, посол Тедо Джапаридзе. Он назначен на пост заместителя основателя "Консорциума развития Анаклиа" Мамуки Хазарадзе, и сферой его будущей деятельности будет курирование внешних отношений консорциума, в том числе выполнение функции представителя компании на международной арене.



"Строительство глубоководного порта Анаклиа переходит на новую фазу. Кроме того, что начинаются беспрецедентные для Грузии морские береговые работы, в то же время мы переходим на качественно новый этап отношений с нашими международными партнерами. Продолжается процесс создания выдающейся команды для "проекта века", и мы рады, что этим важным направлением отныне будет руководить опытный дипломат и государственный деятель Тедо Джапаридзе"- заявил основатель "Консорциума развития Анаклиа" Мамука Хазарадзе.



К команде Анаклиа Тедо Джапаридзе присоединился после работы в аппарате Георгия Квирикашвили, где он занимал пост советника премьер-министра Грузии по международным вопросам.



Опыт Тедо Джапаридзе с точки зрения международных отношений насчитывает около 40 лет. В разные годы он был министром иностранных дел Грузии, секретарем Совета национальной безопасности, чрезвычайным и полномочным послом Грузии в США, Канаде, и Мексике, и т.д. в 2018 году президент Грузии наградил Тедо Джапаридзе президентским Орденом сияния за особый вклад, внесенный в укрепление государственности Грузии, защите национальных интересов Грузии на международной арене, и развитии грузинской дипломатии.



Тедо Джапаридзе является доктором исторических наук, автором более чем 300 научных политических публикаций.

















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