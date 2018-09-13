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Кобахидзе: Заявление Евросоюза в Совете Европы является еще одним важным документом о поддержке
13.09.2018 17:31
«Заявление Евросоюза в Совете Европы является еще одним важным документом о поддержке, который отражает отношение ЕС к Грузии и особенно важен в данном документе тот вопрос, который связан с убийствами Арчила Татунашвили и Гиги Отхозория», — заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, в заявлении отражены именно те вопросы, которые включены в резолюцию грузинского парламента и четкие указания, как должна действовать РФ.
«Есть четкие указания в связи с тем, как должна действовать Российская Федерация. Речь идет, в одном случае, о следствии, в дуругом, об исполнении закона. Это те вопросы, которые мы отразили в парламентской резолюции и мы рады, что эти записи нашей резолюции уже включены в европейский документ», — заявил предеседатель парламента.
В связи с 10-летней годовщиной российско-грузинского конфликта делегация ЕС в Совете Европы распространила специальное заявление. ЕС выражает возмущение в регионах Грузии — из-за незаконного военного присутствия в Абхазии м т.н. Южной Осетии, военных учений и усиления инфраструктуры.
Согласно заявлению, признание Россией независимости т.н. Южной Осетии и Абхазии указывает на то, что Россия не уважает суверенитет соседей, территориальную целостность и основанную на правилах международную систему.
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