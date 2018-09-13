Саакашвили: Иванишвили заинтересован в банкротстве крестьян

13.09.2018 18:48 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили распространил на странице Facebook видеообращение, где раскритиковал вопрос возможного вывоза марихуаны на экспорт. По заявлению Саакашвили, экс-премьер Бидзина Иванишвили заинтересован в банкротстве крестьян.



"Еще раз об Иванишвили и марихуане. Иванишвили, и все его министры, премьер-министр, министр внутренних дел выстроились в ряд, и доказывают, что это чрезвычайно хорошо для экономики. Мы уже видели одну инициативу Иванишвили - завод [по майнингу] биткойнов в Глдани. Хочу спросить каждого из вас: кто из вас получил какой-нибудь доход от биткойнов, кроме того, что у вас подорожало электричество, поскольку Иванишвили клал весь доход себе в карман. За счет каждого из вас ему по минимальной цене поставлялась электроэнергия, точно так же будет и с марихуаной.



Дело в том, что Иванишвили заинтересован в том, чтобы обанкротить крестьян. Вырубить лозу в стране лозы и вина, вырубить орехи, цитрусы, дешево скупить земли, поскольку по их же словам, они собираются охранять эти посевы, т.е. изолировать их от людей. Им нужны земли в их фирмах, которые уже не будут в собственности народа, и люди не смогут входить туда. Точно так же, как оградил ботанический сад, как оградил центр Тбилиси, он собирается оградить много земли в Грузии, и не скрывает этого"- заявил Михеил Саакашвили.















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