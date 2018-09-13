Крым от воды отрезала именно Россия - глава МИД Украины

13.09.2018 20:27 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что своей мгновенной реакцией на его заявление о невозможности снабжения водой из Украины оккупированного Россией Крыма "Оппозиционный блок" засветился как сила, которая интересы Украины воспринимает на московский лад. Об этом Климкин написал в Facebook.



"Опоблок" обвиняет меня в нарушении международного права и даже в геноциде... Дело в том, что международное право, на которое вы ссылаетесь, утверждает прямо противоположное: всю ответственность за ситуацию на оккупированных территориях несет именно оккупант. Это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины. Сама по себе оккупация Крыма является нарушением международного права и человеческих прав всех крымчан", - написал Климкин.



Он прибавил, что оккупация Крыма также стала причиной огромного количества других преступлений во всех сферах, в частности расовой дискриминации, которая является предметом нашего иска в Международный суд ООН, незаконного лишения свободы многочисленных политзаключенных, умышленного переселения из России в Крым новых колонизаторов путем принудительного замещения населения и навязывания российского гражданства крымчанам.



Климкин подчеркнул, что экологическая катастрофа в Армянске - это тоже преступление, совершенное оккупантами на чужой земле.



Он также констатировал, что его прогноз о том, что Россия будет использовать ситуацию в Армянске для усиления давления на Украину в вопросе водоснабжения, полностью подтвердился, и заметил, что "Россия все-таки очень предсказуема в своих подлостях".



"Уважаемые господа из "Опоблока"! Если вы так волнуетесь о судьбах наших соотечественников в Крыму, то призовите Россию немедленно прекратить незаконную оккупацию Крыма, а также и Донбасса. Надеюсь, что вы имеете влияние на Москву. Или наоборот - это Москва имеет влияние на вас?" - резюмировал министр.



Партия "Оппозиционный блок" 13 сентября обнародовала заявление с требованием отставки Климкина, а также немедленного обеспечения права крымчан на доступ к пресной воде.



В "Опоблоке" также обвинили власть в том, что ограничивая доступ к пресной воде, Украина создает риски для жизни и здоровья крымчан и усиливает экологическую угрозу.



Как сообщал Укринформ, министр иностранных дел Павел Климкин во время общения с журналистами 12 сентября заявил, что Украина не будет поставлять воду на оккупированную Россией территорию Крыма, и что Россия пытается использовать на международных площадках ситуацию с непоставкой воды из Украины в оккупированный Крым не в контексте международного права и аннексии полуострова, а в гуманитарном контексте.

















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