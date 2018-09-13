Каладзе поручил Службе надзора срочно решить проблему занятия муниципальных парковочных мест «стоянщиками»

13.09.2018 20:30 «С 2019 года в Тбилиси будут задействована новая модель, которую Тбилисская мэрия разработала в рамках транспортной политики», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании столичного правительства.



По его словам, новая модель предусматривает зональную парковку, что уже подготовлено в виде законопроекта и будет отправлено на рассмотрение в парламент. Каха Каладзе попросил парламент поддержать законопроект.



«Осуществление данной реформы очень важно и это чать той транспортной политики, которую мы представили недавно и показали общественности», — заявил Каладзе.



Вместе с тем, мэр Тбилиси говорил о проблемах, которые создают частные лица занимая муниципальные парковки.



«Всвязи с данным конкретным проектом существуют проблемы. Часто бывают случаи, когда владельцы коммерческих площадей и т.н. стоянщики целенаправленно закрывают парковочные места, которые принадлежат муниципалитету и которым должен пользоваться каждый. Этот подход для меня категорически неприемлем», — заявил Каха Каладзе.



Мэр Тбилиси поручил Службе надзора, как можно скорее решить данный вопрос.



«У людей, которые добросовестно приобретают годовой абонемент на парковку, элементарно нет возможности остановить автомобили. Мы не в коем случае этого не допустим. Поэтому, должно быть осуществлено быстрое реагирование на это и если что-то надо демонтировать, демонтируйте эти специально смонтированные конструкции, столбики, иногда места огорожены цепью, что категорически неприемлемо. Действуйте в рамках закона, по закону, это обычное правонарушение», — заявил мэр Тбилиси.



Вместе с тем, по его словам, часто бывают случаи, когда граждане не плятят денег т.н стоянщикам и им не дают возможности припарковаться.



«Это также категорически неприемлемо. Никто не имеет право ограничивать права на остановку машины на тех муниципальных парковках, где граждане платят соответствующую стоимость. Поэтому, все сделайте для того, чтобы привести все в порядок и осуществить своевременное реагирование на данный вопрос», — поручил Каладзе Службе надзора.















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