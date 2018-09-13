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В Грузии плановые прививки становятся обязательными


13.09.2018   22:14
Комитет по здравоохранению парламента Грузии рассмотрел и поддержал в первом чтении проект, согласно которому, плановые прививки становятся обязательными. Об этом рассказал один из авторов проекта, председатель упомянутого комитета Акакий Зоидзе. По его пояснению, изменения вносятся в два закона, и национальный плановый календарь прививок становится обязательным плановым календарем.

«Принцип представленного законопроекта заключается в одном – направить четкий посыл нашим гражданам о том, что государство очень однозначно фиксирует, вакцинация является единственным безопасным и эффективным методом избежать таких опасных заболеваний, которые угрожают здоровью и жизни наших детей. Это такие заболевания, как краснуха, пневмококковые инфекции и все те болезни, которые могут быть предотвращены плановым календарем иммунизации», - заявил Акакий Зоидзе.

Приглашенные в связи с инициативой на заседание комитета педиатры высказали свои соображения и выразили готовность к осуществлению изменений.

«Мы приветствуем эту инициативу. Максимально постараемся поддержать ее осуществление. Есть случаи, когда родители пациента не доверяют нам. Считаю, что важно на первом этапе повысить осведомленность родителей о вакцинации. Будет хорошо, если в этом вопросе вместе с министерством нам помогут и СМИ. Вопрос весьма сенситивный, однако, как только родителям будет верно объяснена значимость необходимости вакцинации, они больше не будут отказываться прививать собственных детей. У нашей страны есть вакцины самого высокого качества, мы опережаем даже календари многих стран Восточной Европы и неиспользование этого фактически является преступлением», - заявил педиатр Темур Микеладзе.






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