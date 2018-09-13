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Каладзе извинился перед населением за дискомфорт на дорогах столицы


13.09.2018   23:23
Мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании городского правительства принес извенения населению столицы за созданный дискомфорт созданный из-за осуществления инфраструктурных проектов и заявил, что основные работы, в частности, укладка первого слоя дорожного покрытия, завершится 15 сентября.

Как заявил Каладзе, в городе никогда не осуществлялись инфраструктурные проекты подобного масштаба.

«Инфраструктурные проекты, которые реализуются в столице, очень важны. Я могу честно сказать, что такие масштабные проекты никогда не осуществлялись в городе. Я говорил в предвыборный период, что в течение четырех лет мы должны работать столько, чтобы в городе чувствовалась наша рука. Конечно, есть дискомфорт в плане движения, но согласитесь, что при реализации таких проектов его нельзя избежать. Я хочу еще раз извиниться перед населением и попросить терпения. Основные работы будут завершены 15 сентября, в частности, дорожная инфраструктура, завершится укладка первого слоя дорожного покрытия. Передвижение будет возможно беспрепятственно», — заявил Каха Каладзе.


По словам мэра, второй этап предусматривает асфальтирование дорог последним слоем, данные работы будут осуществляться в ночные часы или, возможно, для качественного асфальтирования на один день может быть перекрыта конкретная улица.

По словам Каладзе, работы на правобережье Мтквари уже завершены и в ближайшие дни, будет проведена дорожная разметка.






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