Бывшего заместителя мэра Зугидиди Гию Гулордава вызвали на допрос в СГБ

14.09.2018 11:15 Бывший первый заместитель мэра муниципалитета Зугдиди Гия Гулордава вызван на допрос в Службу государственной безопасности.



Об этом Первому каналу заявили в пресс-службе СГБ.



Гулордава должен явится в здание т.н. модуля в 11:00.



В отношении бывшего мэра Зугдиди началось расследование по факту взятки. По существующей информации, дело касается получения взятки от одного из бизнесменов взамен на узаконивание земли.



Предположительно, именно по этой причине Лаша Гогия и его заместитель Гия Гулордава ушли в отставку.















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