|
|
Главным спонсором Саломе Зурабишвили оказался директор Coca Cola Bottlers Georgia
14.09.2018 11:42
Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили с 23 августа по 11 сентября собрала в виде пожертвований в ее предвыборный фонд 101 701 лари (около 40 тысяч долларов). Об этом свидетельствуют данные Службы государственного аудита. Как отмечается, перечисления делали только физические лица.
Значительная часть указанной суммы – 40 тысяч лари (более 16 тысяч долларов), как выясняется, Саломе Зурабишвили пожертвовала сама. Что касается других доноров, самым крупным стал Вахтанг Лагидзе – директор компании Coca Cola Bottlers Georgia. 11 сентября он перечислил в избирательный фонд Зурабишвили 50 тысяч лари (порядка 20 тысяч долларов). Остальные пожертвования – неденежные.
Ранее, как передавала СОВА, Служба госаудита сообщала, что в период с 1 по 21 августа в фонд Зурабишвили виде пожертвований поступили только 40 лари (около 16 долларов). А 9 сентября правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что поддержит на предстоящих выборах именно Зурабишвили, и призвала доноров перечислять пожертвования в ее фонд.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна