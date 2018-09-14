Главным спонсором Саломе Зурабишвили оказался директор Coca Cola Bottlers Georgia

14.09.2018 11:42 Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили с 23 августа по 11 сентября собрала в виде пожертвований в ее предвыборный фонд 101 701 лари (около 40 тысяч долларов). Об этом свидетельствуют данные Службы государственного аудита. Как отмечается, перечисления делали только физические лица.



Значительная часть указанной суммы – 40 тысяч лари (более 16 тысяч долларов), как выясняется, Саломе Зурабишвили пожертвовала сама. Что касается других доноров, самым крупным стал Вахтанг Лагидзе – директор компании Coca Cola Bottlers Georgia. 11 сентября он перечислил в избирательный фонд Зурабишвили 50 тысяч лари (порядка 20 тысяч долларов). Остальные пожертвования – неденежные.



Ранее, как передавала СОВА, Служба госаудита сообщала, что в период с 1 по 21 августа в фонд Зурабишвили виде пожертвований поступили только 40 лари (около 16 долларов). А 9 сентября правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что поддержит на предстоящих выборах именно Зурабишвили, и призвала доноров перечислять пожертвования в ее фонд.

















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