Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Главным спонсором Саломе Зурабишвили оказался директор Coca Cola Bottlers Georgia


14.09.2018   11:42
Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили с 23 августа по 11 сентября собрала в виде пожертвований в ее предвыборный фонд 101 701 лари (около 40 тысяч долларов). Об этом свидетельствуют данные Службы государственного аудита. Как отмечается, перечисления делали только физические лица.

Значительная часть указанной суммы – 40 тысяч лари (более 16 тысяч долларов), как выясняется, Саломе Зурабишвили пожертвовала сама. Что касается других доноров, самым крупным стал Вахтанг Лагидзе – директор компании Coca Cola Bottlers Georgia. 11 сентября он перечислил в избирательный фонд Зурабишвили 50 тысяч лари (порядка 20 тысяч долларов). Остальные пожертвования – неденежные.

Ранее, как передавала СОВА, Служба госаудита сообщала, что в период с 1 по 21 августа в фонд Зурабишвили виде пожертвований поступили только 40 лари (около 16 долларов). А 9 сентября правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что поддержит на предстоящих выборах именно Зурабишвили, и призвала доноров перечислять пожертвования в ее фонд.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Китайские банки присоединились к санкциям против России
Агентство «Производи в Грузии» организовало встречу с местными бизнес-субъектами в Батуми
Туризм принес Грузии рекордный доход в августе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
50 человек только из одного села Гальского района уехали на заработки в Польшу
Евросоюз осудил ситуацию с правами человека на оккупированных территориях Грузии
В Сухуми ограбили отделение Сбербанка (+видео)
Вернувшийся из Сирии абхазский погиб «премьер» в ДТП в Абхазии
Премьер Грузии оценил ситуацию на оккупированных территориях как гуманитарную катастрофу
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Азербайджана встретился с министром обороны Израиля
В МВД Грузии рассказали о 14 наркоторговцах, задержанных в августе
Глава Полиции Армении не исключает, что могла быть организована прослушка и его телефонных разговоров
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна