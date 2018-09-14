|
|
Власти обещают увеличить среднуюю зарплату учителей до 1500 лари к 2022 году
14.09.2018 12:03
Реформа образования предусматривает политику оклада учителей, директоров и администрации школы — увеличение зарплат.
По словам министра образования, науки, культуры и спорта Михаила Батиашвили, реформа образования предусматривает политику заработной платы учителей, специальных учителей, директоров и администрации школ.
Как отметил министр, в 2018-2019 учебном году повышенную зарплату получат около 10 000 учителей, в том числе и специальные учителя; в 2019-2021 году зарплаты увеличат директорам школ, административному персоналу и продолжится рост зарплат учителей.
К 2022 году, по его словам, средняя зарплата учителя достигнет 1500 лари, а оклад учителей высшей ступени – 2000 лари и больше.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна