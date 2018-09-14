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Власти обещают увеличить среднуюю зарплату учителей до 1500 лари к 2022 году


14.09.2018   12:03
Реформа образования предусматривает политику оклада учителей, директоров и администрации школы — увеличение зарплат.

По словам министра образования, науки, культуры и спорта Михаила Батиашвили, реформа образования предусматривает политику заработной платы учителей, специальных учителей, директоров и администрации школ.

Как отметил министр, в 2018-2019 учебном году повышенную зарплату получат около 10 000 учителей, в том числе и специальные учителя; в 2019-2021 году зарплаты увеличат директорам школ, административному персоналу и продолжится рост зарплат учителей.

К 2022 году, по его словам, средняя зарплата учителя достигнет 1500 лари, а оклад учителей высшей ступени – 2000 лари и больше.






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