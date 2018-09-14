Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Новую модель обучения внедрят во все школы поэтапно с 2019 года


14.09.2018   12:15
Реформированная школа будет ориентирована на личностное развитие ученика, инновационность, инклюзивность, национальные и культурные ценности, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил на презентации видения реформы образования.

По его словам, новая модель начнется с 50 школ в 2019 году и будет внедрена во все школах поэтапно.

«К 2023 году в более чем в 2000 школах внедрят новую модель. Мы не хотим видеть несколько или несколько десятков престижных школ. Все школы в стране должны быть высших стандартов. В результате реформы мы получим новую модель школы, которая будет слиянием лучшего международного опыта с грузинской реальностью и грузинским научным или педагогическим опытом», — отметил премьер.

Он уделил внимание дошкольному образованию, которое является одним из основных направлений реформы.

«Развитие ребенка в любом возрасте является наиважнейшим. Дошкольному образованию уделят особое внимание, именно образование с раннего возраста отражается на дальнейших ступенях развития. Сегодня, к сожалению, насколько вы знаете, дошкольное образование не является частью системы общего образования», — заявил премьер и отметил, что это – ошибка, которая обязательно будет исправлена.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Китайские банки присоединились к санкциям против России
Агентство «Производи в Грузии» организовало встречу с местными бизнес-субъектами в Батуми
Туризм принес Грузии рекордный доход в августе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
50 человек только из одного села Гальского района уехали на заработки в Польшу
Евросоюз осудил ситуацию с правами человека на оккупированных территориях Грузии
В Сухуми ограбили отделение Сбербанка (+видео)
Вернувшийся из Сирии абхазский погиб «премьер» в ДТП в Абхазии
Премьер Грузии оценил ситуацию на оккупированных территориях как гуманитарную катастрофу
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Азербайджана встретился с министром обороны Израиля
В МВД Грузии рассказали о 14 наркоторговцах, задержанных в августе
Глава Полиции Армении не исключает, что могла быть организована прослушка и его телефонных разговоров
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна