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Новую модель обучения внедрят во все школы поэтапно с 2019 года
14.09.2018 12:15
Реформированная школа будет ориентирована на личностное развитие ученика, инновационность, инклюзивность, национальные и культурные ценности, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил на презентации видения реформы образования.
По его словам, новая модель начнется с 50 школ в 2019 году и будет внедрена во все школах поэтапно.
«К 2023 году в более чем в 2000 школах внедрят новую модель. Мы не хотим видеть несколько или несколько десятков престижных школ. Все школы в стране должны быть высших стандартов. В результате реформы мы получим новую модель школы, которая будет слиянием лучшего международного опыта с грузинской реальностью и грузинским научным или педагогическим опытом», — отметил премьер.
Он уделил внимание дошкольному образованию, которое является одним из основных направлений реформы.
«Развитие ребенка в любом возрасте является наиважнейшим. Дошкольному образованию уделят особое внимание, именно образование с раннего возраста отражается на дальнейших ступенях развития. Сегодня, к сожалению, насколько вы знаете, дошкольное образование не является частью системы общего образования», — заявил премьер и отметил, что это – ошибка, которая обязательно будет исправлена.
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