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США вводят вторую волну санкций против РФ - Госдеп США


14.09.2018   12:31
В США планируют усилить санкции против РФ - в Госдепартаменте США напомнили о второй части санкций против РФ, введенных из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, и подчеркнули, что новые меры будут "чрезвычайно суровыми". Об этом заявила помощница госсекретаря Маниша Сингх во время слушаний в Палате Представителей Конгресса США, сообщает Украинская правда.

"РФ не предоставила возможности США проинспектировать российские объекты по уничтожению химического оружия. Таким образом, Кремль не предоставил гарантий неприменения химического оружия в будущем, что было условием для непринятия новых санкций", - подчеркнула Сингх.

"Мы планируем ввести вторую волну чрезвычайно суровых санкций в рамках закона по контролю над химическим и биологическим оружием и запретом его использования", - добавила она. По ее словам, введение санкций запланировано на ноябрь 2018 года.

Напомним, что первый этап санкций США против России в связи с применением химического оружия на территории Великобритании начал действовать 27 августа. Санкции запрещают экспорт в Россию товаров и технологий, контролируемых американскими регуляторами по критерию "Национальная безопасность" (это, например, авионика, подводные аппараты, некоторые газовые турбины, калибровочное оборудование и т.д.).






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