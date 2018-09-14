Модель Национальных экзаменов в Грузии изменится к 2020 году

14.09.2018 12:37 Модель Национальных экзаменов изменится к 2020 году, — об этом заявил министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Батиашвили.



По словам Батиашвили, текущую систему оценят вместе с международными партнерами.



Вместе с тем, как отметил министр, реформа образования предусматривает новую модели в школах.



«В первую очередь, важно, чтобы ориентированная на ученика, быстро адаптируемая на изменения школа, с учетом всех ее компонентов, развивалась системно, едино. Новая модель школы предусматривает директора школы, как лидера, а также новые подели управления и обучения, переподготовленных педагогов и обновленную инфраструктуру, единую учебную и лабораторную платформу и важнейшие компоненты – внедрение здорового образа жизни и создание безопасной среды в школе, для чего осуществятся многие проекты», — заявил Михаил Батиашвили.

















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