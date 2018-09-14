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Генеральный секретарь ОБСЕ посетил Грузию
14.09.2018 12:46
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, который 12-13 сентября с двухдневным визитом посетил Грузию, 13 сентября встретился с руководством Грузии и обсудил ситуацию с точки зрения прав человека и безопасности в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе.
Гремингер в очередной раз подчеркнул приверженность ОБСЕ Женевским международным дискуссиям и Механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них, и выразил желание, чтобы были найдены возможности для дальнейшего углубления, укрепления и расширения отношений между Грузией и ОБСЕ.
Генеральный секретарь ОБСЕ поблагодарил власти Грузии за важную поддержку в проводящихся в ОБСЕ реформах, операциях ОБСЕ и структурном диалоге.
В Тбилиси Томас Гремингер встретился с президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Мамукой Бахтадзе, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и первым вице-спикером Парламента Тамар Чугошвили. Он также посетил линию оккупации Цхинвальского региона у села Одзиси.
Томас Гремингер был назначен генеральным секретарем ОБСЕ 18 июля 2017 года на трехлетний срок.
Civil Georgia
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