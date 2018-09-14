Назначен новый Глава Представительства ЕС в Грузии

14.09.2018 12:57 В начале сентября Карл Хартцелл был назначен послом Европейского Союза в Грузии.



В качестве высшего дипломата ЕС в стране посол Хартцелл наблюдает за двусторонними отношениями между ЕС и Грузией и работой Представительства, включая политические и экономические вопросы, а также сотрудничество между странами.



Он представляет президентов Европейского Совета и Европейской Комиссии и работает под непосредственным руководством Верховного Представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в осуществлении внешней политики ЕС.















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