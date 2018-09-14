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В Грузии создадут электронный портал образовательных ресурсов на основе блокчейн-технологии
14.09.2018 13:15
В Грузии создадут электронный портал образовательных ресурсов и эта система будет работать с использованием блокчейн технологий. Об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил на презентации видения реформы образования.
По его оценке, это обеспечит повешение доверия, высокое качество прозрачности, экономию финансов, упрощение процессов и ориентированность на быстрые результаты.
«Еще раз хочу подчеркнуть, что знания – это не только накопление информации, это – неправильный подход. Полноценные знания подразумевают навык творческой обработки информации и использования их на практике. Именно на этот подход будет ориентирована наша реформа», — заявил премьер-министр.
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