В Грузии создадут электронный портал образовательных ресурсов на основе блокчейн-технологии

14.09.2018 13:15 В Грузии создадут электронный портал образовательных ресурсов и эта система будет работать с использованием блокчейн технологий. Об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил на презентации видения реформы образования.



По его оценке, это обеспечит повешение доверия, высокое качество прозрачности, экономию финансов, упрощение процессов и ориентированность на быстрые результаты.



«Еще раз хочу подчеркнуть, что знания – это не только накопление информации, это – неправильный подход. Полноценные знания подразумевают навык творческой обработки информации и использования их на практике. Именно на этот подход будет ориентирована наша реформа», — заявил премьер-министр.















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