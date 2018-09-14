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Партия «Гирчи» работает над альтернативной моделью образования


14.09.2018   14:46
Политическое объединение «Гирчи» планирует разработать альтернативную модель образования и создать соответствующие учебные заведения.

Лидер «Гирчи», кандидат в президенты Зураб Джапаридзе провел сегодня пресс-конференцию на это тему и назвал новые инициативы являются пустыми.
Кандидат в президенты от «Гирчи» объявляет недоверие грузинской системе образования.

«Система образования загубила поколения в этой стране. Это – система, в которой дети помещены практически в тюрьму. Часть родителей обращается в частные школы, однако и эти школы, из-за регуляций, являются продолжением существующей системы. У нас есть дети, у меня есть ребенок, которому исполняется пять лет и я хотел отдать его в школу,однако государство не позволяет мне отдавать его в школу в возрасте пяти лет. Мы начинаем самый масштабный проект в истории «Гирчи», под условным названием «Свободное образование». Мы создадим альтернативную систему образования», — заявил Зураб Джапаридзе.






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