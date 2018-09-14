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В рамках реформы системы образования огромное внимание будет уделено дошкольному образованию - министр
14.09.2018 14:48
В рамках реформы огромное внимание уделят дошкольному образованию, — об этом министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Батиашвили заявил в монастырском комплексе Икалто, где состоялась презентация видения реформы образования.
По его словам, первым этапом реформы по пяти направлениям является именно дошкольное образование.
«Как показывают международный опыт и исследования, именно в дошкольном образовании закладывается основа успеха будущего образования ребенка. Если у нас не будет хорошо развитая и оснащенная правильная система образования, с подготовленными педагогами на этом уровне, невозможно говорить о следующем этапе. Поэтому дошкольному образованию будет уделено огромное внимание в условиях реформы», — заявил Батиашвили.
По его словам, уже расписан план по годам, как будут осуществляться изменения.
«Думаем, что в 2020 году мы должны получить фактически 100 процентный охват, который охватывает не только столицу, но и регионы, и что самое главное, учебные стандарты на основе международного опыта и педагогов, переподготовленных по этим стандартам», — заявил Батиашвили.
По его словам, это обеспечит, хорошую подготовку детей к школе и следующим этапам, чтобы они успешно продолжали обучение.
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