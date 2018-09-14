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Бахтадзе назвал профобразование одним из главных направлений реформы системы образования
14.09.2018 14:58
Одним из важнейших направлений в реформе образования является профессиональное образование, — об этом об этом премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил в монастырском комплексе Икалто, где представляет видение реформы образования.
По его словам, это будет ориентировано на нужды регионального развития и быстрое трудоустройство.
«Нашей задачей будет в кратчайший период увеличить количество студентов в регионах и развивать центры профессионального образования», — отметил премьер-министр.
Что касается высшего образования, по его словам, в направлении высшего образования будет внедрена новая модель.
«В направлении высшего образования у нас будет новая модель, произойдет интеграция в пространство европейского высшего развития. Когда мы говорим о центрах регионального развития Грузии, одним из главных направлений является то, какая историческая роль есть у Грузии, быть центром региона и в то же время, быть центром образования для нашего широкого региона», — заявил Мамука Бахтадзе.
Система образования осуществляется по пяти направлениям: ранее и дошкольное; общее образование; профессиональное образование; высшее образование и наука.
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