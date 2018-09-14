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Правительство начинает мобилизацию ресурсов для реализации проектов в рамках реформы образования


14.09.2018   15:08
Правительство Грузии начинает мобилизацию ресурсов для реализации проектов в рамках реформы образования. Как заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на презентации реформы системы образования в монастырском комплексе Икалто, эти ресурсы будут предоставляться как правительственным, так и частным сектором.

«Эти ресурсы будут предоставляться как правительственным, так и частным сектором, который уже выражает свою готовность участвовать в реформе образования. Следует помнить и то, что в этом направлении у нас имеется полная поддержка международных организаций», - заявил Бахтадзе.

По его словам, в 2018-2023 годы будет внедрено основное ядро, которое синхронизирует нашу образовательную систему с европейской системой образования.

«Осенью 2019 года мы представим законодательный пакет, который будет очень важной задачей. Именно образование станет доминантой в нашей экономике, которая обеспечит то, чтобы у сектора образования в нашем ВВП была, минимум, 10-11%-я доля.

В 21 веке ни одно государство и ни одна экономика не сможет быть успешной, если она не будет основываться на создании человеческого капитала. Соответственно, наша задача именно в том, чтобы реформа образования обеспечила в Грузии такой человеческий капитал, создание такой системы, которая введет страну в число стран развитой экономики».






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