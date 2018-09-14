Дошкольное образование не является частью общей системы образования, и это большая ошибка - премьер

14.09.2018 15:12 Сегодня в монастырском комплексе Икалто премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе представил видение реформы образования.



По его словам, реформа образования будет осуществляться в пяти направлениях: раннее и дошкольное образование, общее образование, профессиональное образование, высшее образование, и наука.



"Важнейшим является развитие ребенка в любом возрасте. Дошкольному образованию будет уделяться особое внимание, поскольку именно образование с раннего возраста потом отражается на следующих ступенях развития. Как известно, сегодня, к сожалению, дошкольное образование не является частью общеобразовательной системы, что очень большая ошибка, и мы обязательно исправим это.



Реформированная школа будет ориентирована на личностное развитие ученика, инновацию, инклюзивность, национальные и культурные ценности.



В 2019 году мы начнем с 50 школ, и поэтапно будем внедрять новую модель преподавания в наших школах, а к 2023 году эта модель полностью будет внедрена более чем в 2000 школах.



Мы не хотим видеть в Грузии несколько, или пусть даже несколько десятков престижных школ. Все школы Грузии должны быть высшего стандарта.



В результате реформы мы получим новую модель школы, которая будет слиянием лучшего международного опыта с грузинской реальностью, и грузинским научным и педагогическим опытом.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

