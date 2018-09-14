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Дошкольное образование не является частью общей системы образования, и это большая ошибка - премьер


14.09.2018   15:12
Сегодня в монастырском комплексе Икалто премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе представил видение реформы образования.

По его словам, реформа образования будет осуществляться в пяти направлениях: раннее и дошкольное образование, общее образование, профессиональное образование, высшее образование, и наука.

"Важнейшим является развитие ребенка в любом возрасте. Дошкольному образованию будет уделяться особое внимание, поскольку именно образование с раннего возраста потом отражается на следующих ступенях развития. Как известно, сегодня, к сожалению, дошкольное образование не является частью общеобразовательной системы, что очень большая ошибка, и мы обязательно исправим это.

Реформированная школа будет ориентирована на личностное развитие ученика, инновацию, инклюзивность, национальные и культурные ценности.

В 2019 году мы начнем с 50 школ, и поэтапно будем внедрять новую модель преподавания в наших школах, а к 2023 году эта модель полностью будет внедрена более чем в 2000 школах.

Мы не хотим видеть в Грузии несколько, или пусть даже несколько десятков престижных школ. Все школы Грузии должны быть высшего стандарта.

В результате реформы мы получим новую модель школы, которая будет слиянием лучшего международного опыта с грузинской реальностью, и грузинским научным и педагогическим опытом.







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