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В Грузии создадут Агентство по контролю за коноплей
14.09.2018 15:47
Правительство Грузии намерено создать Агентство по контролю за коноплей. Новая структура будет представлять собой юридическое лицо публичного права и будет находиться под управлением министерства сельского хозяйства и защиты окружающей среды.
Цель службы – регуляция и контроль деятельности, связанной с легальным оборотом конопли. В соответствии с законодательной инициативой, разработанной министерством внутренних дел Грузии, планируется выдавать лицензии на культивирование и производство марихуаны для ее дальнейшего экспорта в медицинских и косметических целях.
Именно Агентство будет выдавать лицензии и контролировать исполнение закона. Оно также будет отчитываться о проделанной работе перед правительством и парламентом Грузии, а также ежеквартально и ежегодно – перед Организацией Объединенных Наций.
В числе заявленных задач нового агентства – принятие превентивных мер в виде образовательных программ и информационной кампании с целью предотвращения распространения наркомании.
Ранее министерство внутренних дел, разработавшее проект документа, рассказало о намерении установить эффективные регуляции для ограничения употребления марихуаны. Тем не менее, многие политические деятели и духовные лицавыступили с резкой критикой законодательной инициативы.
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