Часть НПО выражает недоверие межведомственной комиссии

14.09.2018 17:03 Неправительственные организации «Международное общество справедливых выборов и демократии» и Ассоциация молодых юристов Грузии выражают недоверие межведомственной комиссии.



Как заявил исполнительный директор «Справедливых выборов» Михаил Бенидзе, платформа межведомственной комиссии важна, чтобы существовал механизм контроля нарушений.



«К сожалению, эта платформа превратилась в экзотический процесс, в течение которого происходит не рассмотрение нарушений, а нападение на наблюдательские организации и это стало форматом политзаявлений и непрофессиональных дискуссий. В этом году мы посчитали, что на фоне того, что наших представителей часто оскорбляли и ставили в стрессовые условия, продолжать работать в этом формате не приветствовалось. Поэтому мы не присутствовали на заседаниях комиссии. Официально мы не выходили. Мы не обращались с письмом, однако не присутствовали на заседаниях комиссии», — заявил Михаил Бенидзе.



Бойкот межведомственной комиссии не исключает и представитель «Международной прозрачности – Грузия» Леван Натрошвили.



«Мы были на предыдущем заседании и пока остаемся в работе комиссии. Например, нам не позволили занести телефоны на заседание и думаю, это было неоправданно. Если выходки подобного типа и создание неконструктивной среды будут продолжаться, в этом случае мы должны подумать о том, чтобы не принимать участие в заседаниях комиссии. На этом этапе у нас не было консультаций с другими неправительственными организациями. Если мы посчитаем нужным, что эти проблемы настолько тяжелые в работе комиссии, что нет смысла принимать участие в работе комиссии, в таком случае, мы уйдем. Мы пока не приняли решение», — заявил Леван Натрошвили.



7 сентября членам межведомственной комиссии запретили пользоваться мобильными телефонами на заседании. О решении они узнали до заседания, когда их заставили оставить телефоны в ходе прохождения контроля безопасности.















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