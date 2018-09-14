Леван Кипиани покинул Наблюдательский совет ГЖД

14.09.2018 17:26 Бывший министр по делам спорта и молодежи, сын легендаррного грузинского футболиста Давида Кипиани, Леван Кипиани покинул Наблюдательский совет ЖД Грузии. Об этом он написал на своей странице Facebook.



"В виду сложившейся ситуации я принял решение покинуть Наблюдательский совет Железной дороги Грузии. Благодарю всех за сотрудничество. Желаю успехов"- пишет Леван Кипиани.



Леван Кипиани не назвал конкретных ухода. Но по существующей информации, его уход из Наблюдательского совета ЖД Грузии связан с опубликованными записями телефонного разговора в связи с телекомпанией "Иберия", в которых речь шла о больших взятках.

















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