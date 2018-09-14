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РПЦ начала демарш против Константинополя


14.09.2018   19:10
Русская православная церковь (РПЦ) прекращает участие в структурах, где председательствуют представители Константинопольского патриархата. Решение принято на внеочередном заседании Священного синода, проходившем в Свято-Даниловом монастыре в Москве.

«Евхаристическое общение между церквами не прерывается. Это решение пока что не лишает возможности клириков Константинопольского патриархата и Русской православной церкви совершать совместные богослужения»,— пояснил «РИА Новости» пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

Кроме того, патриарх Московский и всея Руси Кирилл прекращает поминать предстоятеля Константинопольской церкви патриарха Варфоломея за богослужением. Это означает, что патриарх Кирилл перестанет произносить имя патриарха Константинопольского во время литургии, то есть перестанет за него молиться на главном в церкви богослужении.






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