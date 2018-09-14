Минфин требует от «Омега Групп» выплаты задолженности перед государством

14.09.2018 19:26 Министр финансов Грузии Вано Мачавариани отзывается на события вокруг телекомпании "Иберия" и требует от «Омега Групп» выплаты задолженности перед государством.



"Они должны заплатить налог в бюджет. Есть у них видео, или аудио запись, 50 миллионов должны заплатить в бюджет. Единственное, что я подтверждаю, это задолженность в отношении бюджета, которая росла в течение трех лет, и это следовало остановить. Пусть соизволят, и заплатят"- заявил Мачавариани.



Почти неделя, как телекомпания "Иберия" перешла на чрезвычайное вещание. Журналисты и менеджмент обвиняют власть в давлении. Руководство телекомпании говорит, что правительство создает финансовые проблемы "Омега группе" с целью уступить им телевидение.



Основным учредителем телекомпании "Иберия" является "Омега группа". По словам владельцев канала, им за 51-миллионную задолженность предлагали уступить телевидение.



Сегодня "Рустави 2" раздобыла еще одну скрытую аудиозапись в связи с делом телекомпании, где владельцам телекомпании предлагают дать окружению Бидзины Иванишвили три миллиона, чтобы урегулировать проблемы.



В аудиозаписи называют фамилии начальника Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе, и бывшего министра финансов Дмитрия Кумсишвили.



По информации источника "Рустави 2", существует также скрытая видеозапись.

















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