Курить марихуану в Грузии разрешат только в собственных домах потребителей

14.09.2018 21:03 Незаконная покупка, хранение, перевозка, или пересылка небольшого количества растения конопли, или марихуаны вызовет штраф в размере 500 лари.



Министерство внутренних дел выступает с инициативой добавить новую специальную статью к "Кодексу административных правонарушений" в связи с марихуаной.



Согласно подготовленному ведомством проекту, потребление конопли и марихуаны в здании любого назначения, кроме жилого места физического лица, вызовет штраф в размере от 500 лари до 1000 лари. Повторение данного действия вызовет штраф в размере от 1000 до 1 500 лари.



Потребление марихуаны лицом в возрасте до 21 года будет наказываться штрафом от 500 до 1000 лари. Повторение данного действия приведет к санкции в размере от 1000 до 1500 лари.



Потребление конопли или марихуаны на улице, во дворе, на стадионе, в сквере, парке, суде, аэропорте, зданиях медицинских и фармацевтических учреждений, и находящихся в их собственности территориях, кинотеатрах, театрах, концертных залах, кафе, ресторанах, общественном транспорте всех видов (в том числе морском и воздушном транспорте), автостанции, железнодорожном вокзале, или других местах общественного сбора - вызовет штраф в размере от 500 до 1000 лари. Повторение данного действия будет наказуемо в размере от 1000 до 1500 лари.



Кроме того, от 1000 до 1500 лари штрафа вызовет потребление или нахождение под воздействием конопли или марихуаны в присутствии несовершеннолетнего, или в зданиях учебно-образовательных и воспитательных учреждений, библиотеки, лагеря учащейся молодежи, детских развлекательных центров, и других учреждений, предназначенных для лиц до 18 лет, и находящихся в их собственности территориях, а также на общественных сборах, предназначенных для лиц до 18 лет, или прилегающей к ним территории в радиусе 150 метров. За повторение того же действия штраф составит от 1500 до 2000 лари.



Потребление марихуаны или нахождение под ее воздействием во время выполнения служебных обязанностей вызовет штраф от 1000 до 1500 лари, а повторение данного действия – штраф в размере от 1500 лари до 2 000 лари.



Потребление марихуаны, или нахождение под ее воздействием в военной части- вызовет штраф в размере от 1000 до 1500 лари. Повторение того же действия будет наказываться в размере от 1500 до 2000 лари.



Неприменение учреждением мер для пресечения выявленного факта потребления или нахождения под воздействием конопли и марихуаны во время исполнения служебных обязанностей вызовет санкцию в отношении учреждения в размере 1500 лари, а в случае повторения в размере 2000 лари.

















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