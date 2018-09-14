Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Путин очень хитро спрятал свои счета – Кондолиза Райс


14.09.2018   21:11
Для поиска тайных счетов президента России Владимира Путина США нуждаются в международной помощи. Об этом экс-госсекретарь США Кондолиза Райс заявила в выступлении на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Конечно, эта проблема возникла не в те времена, когда мы были при власти, но рискну предположить - найти эти тайные счета (Владимира Путина) будет труднее, чем кажется. Дело в том, что Путин умный и он очень хитро спрятал свои счета", - заявила она.

Кондолиза Райс выразила уверенность, что решить эту проблему самостоятельно США будет трудно. "Мы должны привлечь международную помощь - и тогда мы сможем их найти", - уверена Райс.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
АБР поможет Грузии изучить возможности проекта Анаклия
Министерство финансов обнародовало проект Таможенного кодекса
Объем финансирования по программе всеобщего страхования будет зависеть от диагноза, возраста и длительности госпитализации пациента
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В начале 2019 года у административной границы Абхазии откроется авторынок
50 человек только из одного села Гальского района уехали на заработки в Польшу
Евросоюз осудил ситуацию с правами человека на оккупированных территориях Грузии
В Сухуми ограбили отделение Сбербанка (+видео)
Вернувшийся из Сирии абхазский погиб «премьер» в ДТП в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Пашинян: В Армении идет процесс расширения сети супермаркетов Carrefour
EUMM распространяет заявление о срыве встречи в Энгнети представителями цхинвальских де-факто властей
В Грузии стали реже жениться и чаще разводиться
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна