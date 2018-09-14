НАТО намерена помогать Грузии вступить в альянс

14.09.2018 21:16 НАТО продолжит поддерживать усилия Грузии в проведении реформ для вступления в альянс, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.



"Грузия добивается прогресса, мы это приветствуем. Мы продолжим поддерживать Грузию по мере того, как она продвигается в сторону евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", — заявил Столтенберг в Вашингтоне.



Он добавил, что в июле на саммите НАТО провел "очень хорошую встречу" с президентом Грузии Георгием Маргелашвили.



Столтенберг также отметил вклад Грузии в операции и учения НАТО. "Грузия важна для НАТО, а НАТО для Грузии. И мы продолжаем укреплять наше партнерство", — резюмировал генсек.















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