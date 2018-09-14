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НАТО намерена помогать Грузии вступить в альянс
14.09.2018 21:16
НАТО продолжит поддерживать усилия Грузии в проведении реформ для вступления в альянс, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
"Грузия добивается прогресса, мы это приветствуем. Мы продолжим поддерживать Грузию по мере того, как она продвигается в сторону евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", — заявил Столтенберг в Вашингтоне.
Он добавил, что в июле на саммите НАТО провел "очень хорошую встречу" с президентом Грузии Георгием Маргелашвили.
Столтенберг также отметил вклад Грузии в операции и учения НАТО. "Грузия важна для НАТО, а НАТО для Грузии. И мы продолжаем укреплять наше партнерство", — резюмировал генсек.
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