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Давид Усупашвили представил подписи сторонников в ЦИК
14.09.2018 21:18
Кандидат в президенты Давид Усупашвили представил в Центральной избирательной комиссии подписи сторонников, необходимые для регистрации кандидата.
Усупашвили внес в избирательную администрацию более 32 тысяч подписей, среди которых есть и подписи сторонников партии «Свободные демократы». Именно эта партия выдвинула лидера «Движения строительства» кандидатом в президенты в ЦИК.
По словам Усупашвили, участие в выборах очень важно, так как институт президента является необходимым институтом и в случае победы он будет президентом всех.
Выборы президента Грузии состоятся 28 октября.
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