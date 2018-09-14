Давид Усупашвили представил подписи сторонников в ЦИК

14.09.2018 21:18 Кандидат в президенты Давид Усупашвили представил в Центральной избирательной комиссии подписи сторонников, необходимые для регистрации кандидата.



Усупашвили внес в избирательную администрацию более 32 тысяч подписей, среди которых есть и подписи сторонников партии «Свободные демократы». Именно эта партия выдвинула лидера «Движения строительства» кандидатом в президенты в ЦИК.



По словам Усупашвили, участие в выборах очень важно, так как институт президента является необходимым институтом и в случае победы он будет президентом всех.



Выборы президента Грузии состоятся 28 октября.















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