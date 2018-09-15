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Ангела Меркель: Россия добивается дестабилизации в Грузии, Украине, Молдове, Армении и Азербайджане


15.09.2018   12:47
«Россия добивается дестабилизации в Грузии, Украине, Молдове, Армении и Азербайджане «, — заявила канцлер Германии Ангела Меркель в Литве перед дислоцированными в городе Рукла германскими военными.

«Мы видим, что бывшая советская республика, которая сегодня не является членом ЕС или НАТО, сталкивается с внутренним конфликтом, который искусственно создала Россия», — заявила Меркель.

По её словам, сегодня, все указанные государства стараются, восстановить территориальную целостность, так как Россия или разобщила их территории, или обострила конфликты.

Примером этого, Меркель назвала Грузию, Украину, Молдову, Армению и Азербайджан.

По её словам, германские военные, от имени НАТО, находятся в балтийских республиках для сдерживания гибридной войны России.






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