Нацвлишвили: Пересмотру не подлежит тот факт, что войну начала Россия

15.09.2018 14:34 Пересмотру не подлежит тот факт, что российско-грузинскую войну начала Россия, - об этом заявила парламентский секретарь президента Грузии Анна Нацвлишвили, отвечая на вопрос по поводу заявлений, сделанных независимым кандидатом в президенты Саломе Зурабишвили в связи с войной 2008 года.

Нацвлишвили сказала и о функциях будущего президента, назвав одной из них – уличение России на международной арене.



«Грузия – оккупированная страна и пересмотру не подлежит тот факт, который признан – российско-грузинскую войну начала Россия. Так же, как и на протяжении веков, исторически Россия боролась с государственностью и территориальной целостностью Грузии. Исходя из этого, если не самой важной, одной из главнейших функций президента Грузии является адвокатирование Грузии, в особенности на мировой арене, чтобы в мировой повестке дня всегда стояла тема оккупации и России, как оккупанта. Кто бы ни занял эту позицию, его главнейшей функцией будет именно представление страны на мировой арене, как оккупированной страны и уличение России всеми средствами в тех преступлениях, которые она совершила и по сей день совершает в отношении Грузии», - заявила Нацвлишвили.



Напомним, что Саломе Зурабищвили на поставленный в связи с августовской войной вопрос заявила, что «Мы бомбили наше население, права же на это не имеет ни один президент».

















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