|
|
Нацвлишвили: Пересмотру не подлежит тот факт, что войну начала Россия
15.09.2018 14:34
Пересмотру не подлежит тот факт, что российско-грузинскую войну начала Россия, - об этом заявила парламентский секретарь президента Грузии Анна Нацвлишвили, отвечая на вопрос по поводу заявлений, сделанных независимым кандидатом в президенты Саломе Зурабишвили в связи с войной 2008 года.
Нацвлишвили сказала и о функциях будущего президента, назвав одной из них – уличение России на международной арене.
«Грузия – оккупированная страна и пересмотру не подлежит тот факт, который признан – российско-грузинскую войну начала Россия. Так же, как и на протяжении веков, исторически Россия боролась с государственностью и территориальной целостностью Грузии. Исходя из этого, если не самой важной, одной из главнейших функций президента Грузии является адвокатирование Грузии, в особенности на мировой арене, чтобы в мировой повестке дня всегда стояла тема оккупации и России, как оккупанта. Кто бы ни занял эту позицию, его главнейшей функцией будет именно представление страны на мировой арене, как оккупированной страны и уличение России всеми средствами в тех преступлениях, которые она совершила и по сей день совершает в отношении Грузии», - заявила Нацвлишвили.
Напомним, что Саломе Зурабищвили на поставленный в связи с августовской войной вопрос заявила, что «Мы бомбили наше население, права же на это не имеет ни один президент».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна