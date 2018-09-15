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В США удивились очередным абсурдным обвинениям Москвы о разработе ими биооружия в Грузии
15.09.2018 14:37
Представитель оборонного ведомства США назвал абсурдными очередные заявления московских пропагандистов о том, что якобы США разрабатывают биологическое оружие на территории Грузии.
«Мы не разрабатываем биологическое оружие в Центре Лугара, это также не объект США. А Обвинения экс-министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе о секретных экспериментах США над людьми на территории республики абсурдны», - заявил РИА Новости официальный представитель Министерства обороны США Эрик Пахон.
Давно уже находящийся на кормлении Кремля экс-шеф КГБ Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве во вторник заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми.
"Обвинения, которые вы изложили, абсолютно абсурдны", — ответил Пахон на просьбу агентства прокомментировать заявления грузинского экс-министра.
"США не разрабатывают биологическое оружие в Центре Лугара. Это также не объект США", — заявил он.
Собеседник агентства добавил, что Центр исследований общественного здоровья Ричарда Г. Лугара принадлежит и управляется Национальным центром по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии (НСРС). Центр Лугара — это совместное государственное и ветеринарное медицинское учреждение, подчеркнул он.
"Миссия Центра Лугар заключается в содействии защиты граждан от биологических угроз, поддержанию здоровья людей и животных путем выявления инфекционных заболеваний, эпидемиологического надзора и исследований в интересах Грузии, региона Кавказа и мирового сообщества", — заключил Пахон.
Напомним, что Москва время от времени поднимает тему разработки то химического, то биологического оружия на территории Грузии, в лаборатории им. Лугара. Беспочвенные обвинения продолжаются несмотря на то, что в лабораторию были допущены как российские специалисты, так и российские СМИ. В свете последних интриг со стороны российских СМИ руководитель центра Паата Имнадзе заявил, что отныне допуску российским СМИ в лабораторию будет запрещен.
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