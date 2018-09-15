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Минсельхоз опровергает распространенную информацию о стоимости лицензии на культивацию конопли


15.09.2018   20:53
Стоимость лицензии на производство конопли в медицинских целях на данном этапе не определена. Распространенная информация о том, что стоимость лицензии составляет 25 тысяч лари, не соответствует правде, - говорится в информации, распространенном Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

По их же заявлению, также, совершенно безосновательны заявления в связи с созданием монопольной схемы.

«Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии поясняет, что стоимость лицензии на производство конопли в медицинских целях на данном этапе не определена. Распространенная информация, что стоимость лицензии составляет 25 тысяч лари, не соответствует правде. Определенная законопроектом сумма - это лицензионный сбор, являющийся предпосылкой для того, чтобы сделать заявку на лицензию. Участникам аукциона эта сумму назад возвращена не будет. Также, совершенно безосновательны заявления в связи созданием монопольной схемы. Выращивание конопли в медицинских целях, ее перевозка и переработка являются отделенными друг от друга видами деятельности. Количество лицензий будет не менее 150-ти, что исключает монополизацию экономики. Важно отметить, что производство конопли, которое будет контролироваться новым ведомством – Агентством контроля конопли, предназначено для медицинских целей. Агентством контроля конопли будет юридическим лицом публичного права, входящим в сферу управления Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства. Руководитель агентства будет назначаться министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства. В Министерстве активно ведется работа над структурой агентства», - говорится в заявлении Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.






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