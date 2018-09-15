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Президент Грузии принял участие в акции по уборке мусора


15.09.2018   21:01
В рамках ежегодной всемирной кампании — «Очистим мир», президент Грузии Георгий Маргвелашвили присоединился к акции по уборке мусора на территории Тбилисского моря.

В акции также участвовали представители посольств разных стран и неправительственных организаций, иностранные военные и граждане.

«Хочу выразить благодарность каждому гражданину Грузии, поскольку в масштабах всей страны проводится эта очень важная акция. Отдельно я хотел бы сказать «спасибо» эстонцам, которые начали эту инициативу в масштабах всего мира. Я хочу выразить благодарность гражданам иностранных государств, которые сегодня убирают вместе с нами и тем самым защищают окружающую среду», — заявил президент Грузии.

15-16 сентября ежегодная международная кампания — «Очистим мир» (Clean Up the World) проводится в более чем 140 странах, которая была учреждена в 1992 году при инициативе природоохранной организации ООН (UNEP) и служит улучшению местной окружающей среды.

Слоган кампании «Очистим мир» 2018 года – Beat Plastic Pollution — «Уменьшим пластиковому загрязнению».






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