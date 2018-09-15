«Гирчи» разрабатывает новую альтернативную модель образования

15.09.2018 21:18 Кандидат в президенты от «Гирчи» Зураб Джапаридзе анонсировал создание новой, альтернативной модели системы образования в стране.



По его словам, система,которую представит «Гирчи» не будет регулироваться государством. Джапаридзе уверен, что альтернативная школа, в отличие от нынешней, поможет детям найти себя и проложить путь в будущее.



«Начинаем самый масштабный проект в истории «Гирчи», у которого будет условное название — «Свободное образование». Мы создадим альтернативный вариант системы образования. Это будет система, где родители, которые осознают насколько вредная существующая система образования, будут приводить своих детей», — заявил Джапаридзе.



Зураб Джапаридзе назвал новые инициативы правительства пустыми, объявив недоверие грузинской системе образования.



Кандидат в президенты считает, что в действующей системе образования есть критические проблемы.



«Эта сфера, на которую мы тратим миллионы, и эти миллионы служат тому, что мы губили собственных детей. Система образования уничтожила поколения в этой стране. Эта система, в которой детей фактически помещают в тюрьму», — отметил Джапаридзе.



«Гирчи», намерена представить концепцию нового проекта 17 сентября. При этом презентация будет платной.



Конституционный суд Грузии 30 июля легализовал употребление марихуаны в стране. Суд удовлетворил иск лидеров созданной в 2015 году политической партии «Новый политический центр — Гирчи» («Шишка») Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили, которые многие годы добивались легализации марихуаны и либерализации наркополитики.



После оглашения решения суда Джапаридзе поздравил присутствующих и отметил: «Это была борьба не за марихуану, а за свободу человека, и мы рады, что еще раз выиграли эту борьбу».



Борьба за легализацию наркотиков – не единственное, чем отличился один из лидеров «Гирчи» и кандидат в президенты Грузии Зураб Джапаридзе.



Политик неоднократно привлекал к себе и проблемам, которые его интересуют, внимание весьма эксцентричным способом.Джапаридзе собирался явиться в суд с живым страусом, его партия основала собственную «церковь» — религиозную организацию под названием «Христианско-евангелистско-протестантская церковь – библейская свобода», с помощью которой предоставляет молодым людям вполне легально «откосить» от армии.Вступившие в ряды религиозной организации молодые люди регистрируются как священнослужители и тем самым освобождаются от обязательной воинской повинности. Члены партии также демонстративно сажали коноплю в своем офисе еще в 2016 году, и майнят криптовалюту на компьютерах посетителей их сайта.















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