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Грузия заняла 88 место из 189 возможных по качеству жизни
15.09.2018 22:08
По данным последнего рейтинга качества жизни ООН Грузия занимает 70 место с показателем в 0,769. К такому выводу пришли авторы глобального рейтинга индекса человеческого развития, результаты которого появились в пятницу 14 сентября. Во время работы учитывались такие показатели, как продолжительность жизни, уровень образования и доходов.
Лидером статистики является Норвегия, где индекс человеческого развития равен 0,953. На втором месте оказалась Швейцария с показателем в 0,944. Далее следуют Австралия и Ирландия с 0,939 и 0,938 соответственно. На пятом месте - Германия с результатами в 0,936.
Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур и Нидерланды также попали в десятку стран-лидеров.
Что касается постсоветских стран, то с их представителей высокий показатель индекса сейчас у эстонцев - 0,871, равной 30 позиции в рейтинге. Западные соседи Украины - Польша, Словакия и Венгрия - заняли 33-е, 38-е и 45-е места соответственно.
Среди стран Балтии самую высокую 29 позицию заняла Эстония с результатом индекса в 0,871, затем Литва на 37 месте с результатом в 0,858, на 44 Латвия с результатом в 0,847, и последнее место занимает Молдова - 107 позиция с показателем индекса в 0,699.
Россия попала на 49-ю позицию с показателем 0,816, на 4 ступени ниже опустилась Беларусь и заняла 53 место с результатами индекса в 0,808. Грузия же оказалась на 70 позиции . Украина в этом списке занимает 88 место в 0,751. На последнем месте - Нигер.
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